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Переведите на русский i will already have studied lesson 6 when i start lesson 7
Переведите на русский i will already have studied lesson 6 when i start lesson 7
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я уже изучил урок 6,тогда и буду начинать изучать урок 7
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