Переведите пожалуйста этот текст на английский. У меня есть много хороших друзей. Но настоящих друзей не так уж и много. В этом сочинение я решила рассказать об одной из лучши х подруг. У неё очень красивое имя. О...

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Переведите пожалуйста этот текст на английский. У меня есть много хороших друзей. Но настоящих друзей не так уж и много. В этом сочинение я решила рассказать об одной из лучши х подруг. У неё очень красивое имя. Она очень стройная. Ей не так уж и много лет. Она подросток. У неё длинные красивые волосы. Они светло-коричневые, или даже скорее тёмно-русые. Она невысокая. У неё тоненькие светлые брови. Ей глаза словно сапфир в голубом море. Они светло-голубые и будто светятся. У её носа прямая спинка и чуть закруглённое основание. У неё тоненькие светлые губы. Она словно Дюймовочка. Я очень люблю её и дорожу нашей дружбой.

Автор: Гость