ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК! Лето – мое любимое время года, потому что школа закончилась, и пришло время расслабиться и побыть с семьей. Этим летом я со своим и родителями ездила в Ташкент.Мне очень понра...

ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК! Лето – мое любимое время года, потому что школа закончилась, и пришло время расслабиться и побыть с семьей. Этим летом я со своим и родителями ездила в Ташкент.Мне очень понравилось,было весело. Так же я все лето почти была дома,помогала своей семье. На выходных мы с семьей выезжали на природу. Мне очень понравилось потому что находясь на природе ты чувствуешь что ты часть нее и когбуд то в целом мире один. Лето было веселым,позитивным и оставило после себя яркие воспоминания.