ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК! Лето – мое любимое время года, потому что школа закончилась, и пришло время расслабиться и побыть с семьей. Этим летом я со своим и родителями ездила в Ташкент.Мне очень понра...
ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК! Лето – мое любимое время года, потому что школа закончилась, и пришло время расслабиться и побыть с семьей. Этим летом я со своим и родителями ездила в Ташкент.Мне очень понравилось,было весело. Так же я все лето почти была дома,помогала своей семье. На выходных мы с семьей выезжали на природу. Мне очень понравилось потому что находясь на природе ты чувствуешь что ты часть нее и когбуд то в целом мире один. Лето было веселым,позитивным и оставило после себя яркие воспоминания.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Жаз менин суикти мезгилим,себеби Оку аякталады. Демалуга, жануянмен бирге болуга мумкиндик туады. Осы жазда мен жануяммен бирге ташкентке бардым. Маган катты унады, кызык болды.мен жазгы демалысымды отбасыммен бирге откиздим,демалыс кундери биз табигатка шыгып турдык.