Переведите пожалуйста пословицы по казахской литературе Отан - елді анасы Ел - ерді анасы Ебек – адамны кркі, Адам – заманны кркі. Оу – білім блаы, Білім - мір шыраы Шешен сз бастар, Батыр ол бастар.
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Переведите пожалуйста пословицы по казахской литературе Отан - елді анасы Ел - ерді анасы Ебек – адамны кркі, Адам – заманны кркі. Оу – білім блаы, Білім - мір шыраы Шешен сз бастар, Батыр ол бастар.
Ответ(ы):
Гость:
Родина - мать страны Страна - это матьТруд – красота человека,Человек – красота современности.Учебно – источник знаний,Ученье - светСлово чеченский студент,Чистота рук батыра.
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