Переведите пожалуйста текст. На казахский язык. Желательно без ошибок. Я хорошо провела лето. Этим летом я сделала не все что хотела. Этим летом я ездила в Аксай отдыхать. Бол ьше всего времени я проводила на даче. Та...

Переведите пожалуйста текст. На казахский язык. Желательно без ошибок. Я хорошо провела лето. Этим летом я сделала не все что хотела. Этим летом я ездила в Аксай отдыхать. Бол ьше всего времени я проводила на даче. Там я была не одна, а с родителями. Летом в свободное время я занималась спортом. Я бегала, прыгала, плавала, и занималась гимнастикой. Я очень не хотела что бы лето кончалось. Летом очень весело и никогда ни скучно. Я очень рада этому лету, но оно кончилось.