Переведите пожалуйста текст. На казахский язык. Желательно без ошибок. Я хорошо провела лето. Этим летом я сделала не все что хотела. Этим летом я ездила в Аксай отдыхать. Бол ьше всего времени я проводила на даче. Та...
Переведите пожалуйста текст. На казахский язык. Желательно без ошибок. Я хорошо провела лето. Этим летом я сделала не все что хотела. Этим летом я ездила в Аксай отдыхать. Бол ьше всего времени я проводила на даче. Там я была не одна, а с родителями. Летом в свободное время я занималась спортом. Я бегала, прыгала, плавала, и занималась гимнастикой. Я очень не хотела что бы лето кончалось. Летом очень весело и никогда ни скучно. Я очень рада этому лету, но оно кончилось.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Мен жасы жазы болды. Осы жазда, Мен бл барлы келмеді. Осы жазда Мен Асай алан барды. Мен елімізде жмсалан уаыт кпшілігі. Онда мен, біра оларды ата-аналарымен, жалыз болан жо. Мен спортпен мені осалы уаытта жаз. Мен, жгіріп секіріп, жзуге бар, жне гимнастика айналысты. Мен шынында аяталды деп жаз болуы келмеді. Жазда кілді кп жне брылау ешашан. Мен осы жазда те уаныштымын, біра ол астам болды.