Переведите пожалуйста. Только без переводчика!!!1.Если бы мы встретили Анну, мы бы ей всё рассказали. 2. - Жаль, что сейчас не зима. - А мне бы хоте лось, чтобы сейчас было лето. 3. Если бы сегодня было тепло, мы бы поехали на взморье. 4. Если бы я знал французский, я бы смог поговорить с нашим гостем. 5. Если бы Эндрю хорошо играл на пианино. скрипке или на трубе, он бы принял участие в нашем концерте. 6. Если бы мы сейчас были в Москве, мы бы пошли осматривать город. 7. Если бы Анита была с нами, она бы знала, что делать. 8. На твоём месте я бы водила машину более осторожно. 9. На твоём месте я бы не пошла на вечеринку к Полю. Там будет скучно.