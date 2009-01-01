ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА 1.Королева любит читать детективы Агаты Кристи 2.В детстве королеву называли Лилибет, потому что она не могла произнести Элизабет правильно. 3.Королева начинает каждый день с чашки чая...

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ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА 1.Королева любит читать детективы Агаты Кристи 2.В детстве королеву называли Лилибет, потому что она не могла произнести Элизабет правильно. 3.Королева начинает каждый день с чашки чая в 7:30 утра. 4.Королева проявляет большой интерес к шотландским танцам. 5.Королева совершила первый полет на самолете в 1945 году. 6.Королева получила IPod от президента Б.Обамы в 2009 году. 7.Королева приняла пять астронавтов в Букингемском дворце 8.Королева хранит купоны от своего свадебного платья.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. The Queen likes to read detective stories by Agatha Christie 2 As a child, The  Queen  was called "Lilibet" as her full name she could not pronounce her full name 3 The Queen begins each her day with a cup of tea at 7:30 in the morning. 4  The Queen takes a keen interest in Scottish country dancing. 5 The Queen has made her  first flight in  1945. 6 The Queen received IPad as a gift from President Barack Obama in 2009. 7 The Queen met with five astronauts at Buckingham Palace 8 The Queen keeps  coupons from her wedding dress.
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