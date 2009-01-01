ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА 1.Королева любит читать детективы Агаты Кристи 2.В детстве королеву называли Лилибет, потому что она не могла произнести Элизабет правильно. 3.Королева начинает каждый день с чашки чая...

Английский язык

ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА 1.Королева любит читать детективы Агаты Кристи 2.В детстве королеву называли Лилибет, потому что она не могла произнести Элизабет правильно. 3.Королева начинает каждый день с чашки чая в 7:30 утра. 4.Королева проявляет большой интерес к шотландским танцам. 5.Королева совершила первый полет на самолете в 1945 году. 6.Королева получила IPod от президента Б.Обамы в 2009 году. 7.Королева приняла пять астронавтов в Букингемском дворце 8.Королева хранит купоны от своего свадебного платья.

Автор: Гость