Переведите пожалуйста эти предложения на английский БЕЗ ПОМОЩИ Переводчика: 1. Из лука делают маски для роста для волос 2. Огурцы полезны для кожи лица 3. Авокадо очень калорийный 4. В яблоках содержится много железа 5. ...
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Переведите пожалуйста эти предложения на английский БЕЗ ПОМОЩИ Переводчика: 1. Из лука делают маски для роста для волос 2. Огурцы полезны для кожи лица 3. Авокадо очень калорийный 4. В яблоках содержится много железа 5. В цитрусах много витамина С
Ответ(ы):
Гость:
Masks for hair growth are made from onions. Cucumbers are useful for face`s skin. Avokado is very high-calorie. There is much iron in apples. Citrus fruit contain a lot of vitamin C.
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