Переведите пожалуйста La roche-posay/ Laboratorie dermatologique. Effaclar a.l. Aves de Ieau thermale de la roche-posay Correcteur cible Des imperfections locales Teste sur peaux a tendance acneique Tested on ancne ski...

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Первая строчка - это название продукции по уходу за кожейИ еще - это местечко во Франции, где есть дерматологическая лабораторияEffaclar- это одна из их гамм на основе теплой минеральной воды (которая в этом местечке и добывается)В него добавляется специальный смягчитель для кожиВ лаборатории проводится тестирование кожи, склонной к угреватости (этот Effaclar продается в виде мази, геля...)