Переведите пожалуйста на англ. яз.: Она с 3 до 5 читала что она делала весь вечер вчера? мы делали уроки с 5 до 7 моя мама готовила весь день дети смотрели телевизор весь вечер они жили в Англии весь год где он работал ...

Английский язык

Переведите пожалуйста на англ. яз.: Она с 3 до 5 читала что она делала весь вечер вчера? мы делали уроки с 5 до 7 моя мама готовила весь день дети смотрели телевизор весь вечер они жили в Англии весь год где он работал весь прошлый год? мама не работала всю прошлую неделю весь день шёл дождь где она путешествовала весь прошлый год? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО))

Автор: Гость