Переведите пожалуйста на англ. яз.: Она с 3 до 5 читала что она делала весь вечер вчера? мы делали уроки с 5 до 7 моя мама готовила весь день дети смотрели телевизор весь вечер они жили в Англии весь год где он работал ...
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Переведите пожалуйста на англ. яз.: Она с 3 до 5 читала что она делала весь вечер вчера? мы делали уроки с 5 до 7 моя мама готовила весь день дети смотрели телевизор весь вечер они жили в Англии весь год где он работал весь прошлый год? мама не работала всю прошлую неделю весь день шёл дождь где она путешествовала весь прошлый год? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It is from 3 to 5 read what was she doing the whole evening yesterday? we did lessons with 5 to 7 my mom was cooking all day the children watched TV all evening they lived in England the whole year where he worked all of last year? the mother did not work last week all day it rained where she traveled this past year?
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