Переведите, пожалуйста, на английский язык Моя любимая книга "Три толстяка". Её автор Юрий Олеша. В книге добро побеждает зло. Главный герой книги Суок. Она умеет хорошо танцевать. У неё есть друг Тибул и враги 3 толстяка. В к...

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Переведите, пожалуйста, на английский язык Моя любимая книга "Три толстяка". Её автор Юрий Олеша. В книге добро побеждает зло. Главный герой книги Суок. Она умеет хорошо танцевать. У неё есть друг Тибул и враги 3 толстяка. В конце сказки дворец трех толстяков разрушен.
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My favorite book is "The Three Fat Men." Its author Yuri Olesha. In the book, good triumphs over evil. The protagonist of the book Swauk. She knows how to dance well. She has a friend and enemies Tibul 3 fat. At the end of a fairy tale palace destroyed three fatties.
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