Переведите, пожалуйста, на английский язык Моя любимая книга "Три толстяка". Её автор Юрий Олеша. В книге добро побеждает зло. Главный герой книги Суок. Она умеет хорошо танцевать. У неё есть друг Тибул и враги 3 толстяка. В к...

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Переведите, пожалуйста, на английский язык Моя любимая книга "Три толстяка". Её автор Юрий Олеша. В книге добро побеждает зло. Главный герой книги Суок. Она умеет хорошо танцевать. У неё есть друг Тибул и враги 3 толстяка. В конце сказки дворец трех толстяков разрушен.

Автор: Гость