Переведите пожалуйста на казахский . прошу ! срочно! Заметное место в творчестве ??усрепова занимает цикл рассказов о матери, написанных им в 30 – 40 годы. Рассказы Мусрепова о женщине – матери большое творческое достижение пи...

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Переведите пожалуйста на казахский . прошу ! срочно! Заметное место в творчестве ??усрепова занимает цикл рассказов о матери, написанных им в 30 – 40 годы. Рассказы Мусрепова о женщине – матери большое творческое достижение писателя. Он показывает нам мужественные, смелые натуры, способные на самопожертвование во имя жизни на земле. Героиня рассказа «Материнский гнев» идёт на тяжкие муки ради спасения единственного сына. Её подвергают изощрённым пыткам, она терпит и жестокость тюремщиков, и голод, и холод. Выпущенная на свободу она как на крыльях несётся домой чтобы, увидеть сына. Нагима («Мужество матери» ) ценою собственной жизни, готова защищать красного бойца. Ни пытки, ни мучения не могут сломить её волю, заставить предать человека. Пусть он сын другой матери, но материнские чувства Нагимы, распространяются на него. «Ашынған ана» әңгімесі 1916 жылғы ұлт-азаттық; қозғалысына арналған. Жалғыз баласының жасын жасырып жазып, майданға қара жұмысқа жібермек болған болыс пен оның қолшоқпары Қарасақалға Қапияның пышақ салып, түрмеге түсуі, онда 17 ай отырып, ақыры оны большевиктердің түрмеден босатуы баяндалады. Жазушының суреттеуінше, қиыншылық пен зорлық-зомбылықты көп көріп, азап шеккен: « Енді өмірді өзі сілкуге жарап қалған қайратты ана... » В рассказах "Мужество матери", "Материнский гнев", "Месть матери", "Заступничество матери" облик матери приобрёл пленительные черты хранительницы очага, работящей и верной жены, защитницы собственных детей и неизменной радетельницы за всех обездоленных, оскорблённых и обиженных. Эти определяющие качества материнской души отображены и воспеты в работах Габита Мусрепова. Во всех этих рассказах писатель создал сильные романтические образы, воспел всепобеждающую силу материнской любви, высокие моральные качества женщины – матери.

Автор: Гость