Переведите пожалуйста на русский... очень нужно The British Parliament is the oldest in the world. It originated in the 12th century as Witenagemot, the body of wise councellers whom the King needed to consult pursuing his pol...
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Переведите пожалуйста на русский... очень нужно The British Parliament is the oldest in the world. It originated in the 12th century as Witenagemot, the body of wise councellers whom the King needed to consult pursuing his policy. The British Parliament consists of the House of Lords and the House of Commons and the Queen as its head. The House of Commons plays the major role in law-making. It consists of Members of Parliament (called MPs for short). Each of them represents an area in England, Scotland, Wales and Ireland. MPs are elected either at a general election or at a by-election following the death or retirement. Parliamentary elections are held every 5 years and it is the Prime Minister who decides on the exact day of the election. The minimum voting age is 18. And the voting is taken by secret ballot. The election campaign lasts about 3 weeks.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Британский парламент самый старый в мире.Он возник в 12 веке, как Витенагемот совет мудрых советников, в которых нуждался Король, чтобы консультироваться, проводя свою политику. Британский Парламент состоит из Палаты общин и Королевы во главе Парламента. Палата общин играет основную роль в законодательстве. Он состоит из членов Парламента (их называют MP для краткости). Каждый из ни представляет какую-либо область в Англии, Шотландии, Уэльсе или Ирландии. Члены парламента избираются либо с помощью общими выборами либо дополнительными выборами следующими за смертью или уходом на пенсию. Парламентские выборы проводятся каждые пять лет и Премьер-Министр определяет конкретную дату выборов. Минимальный возраст голосующего 18 лет. Голосование проводится с помощью тайной бюллетени. Предвыборная компания длится 3 недели.
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