Переведите пожалуйста на русский... очень нужно The British Parliament is the oldest in the world. It originated in the 12th century as Witenagemot, the body of wise councellers whom the King needed to consult pursuing his pol...

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Британский парламент самый старый в мире.Он возник в 12 веке, как Витенагемот совет мудрых советников, в которых нуждался Король, чтобы консультироваться, проводя свою политику. Британский Парламент состоит из Палаты общин и Королевы во главе Парламента. Палата общин играет основную роль в законодательстве. Он состоит из членов Парламента (их называют MP для краткости). Каждый из ни представляет какую-либо область в Англии, Шотландии, Уэльсе или Ирландии. Члены парламента избираются либо с помощью общими выборами либо дополнительными выборами следующими за смертью или уходом на пенсию. Парламентские выборы проводятся каждые пять лет и Премьер-Министр определяет конкретную дату выборов. Минимальный возраст голосующего 18 лет. Голосование проводится с помощью тайной бюллетени. Предвыборная компания длится 3 недели.