ПЕРЕВЕДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1) Извини, что так долго не писал/а, потому что я была очень занята 2) Это очень плохо, что ты заболел 3) Выздоравливай поскорее 4) Я закаляюсь и пью ча...
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ПЕРЕВЕДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1) Извини, что так долго не писал/а, потому что я была очень занята 2) Это очень плохо, что ты заболел 3) Выздоравливай поскорее 4) Я закаляюсь и пью чай с лимоном 25б
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