Переведите пожалуйста! Только без переводчика) Заранее спасибо! -Это мой тебе подарок. -Можно открыть? -Да, конечно, открой -Ой, какая красота! Я всегда мечтала о таком платье! -Я рада что тебе понравилось -Оно тебе подош...
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Переведите пожалуйста! Только без переводчика) Заранее спасибо! -Это мой тебе подарок. -Можно открыть? -Да, конечно, открой -Ой, какая красота! Я всегда мечтала о таком платье! -Я рада что тебе понравилось -Оно тебе подошло? -Да. Это как раз мой размер! Как тебе? -Тебе очень идет, оно хорошо сочетается с твоими туфлями! - Правда? Большое спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-It gift for you from me -May I open -Yes, of course, you may open...
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