Переведите,пожалуйста You won't have to stay in Sidney long to see that it's a city in love with the water and you won't have to go far if you feel like doing some water sports

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Переведите,пожалуйста You won't have to stay in Sidney long to see that it's a city in love with the water and you won't have to go far if you feel like doing some water sports
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы не должны оставаться в Сиднее долго, чтобы увидеть, что это город в любви с водой , и вы не должны идти далеко, если вы чувствуете, как делают некоторые водные виды спорта
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