Переведите правильно вопросы с русского на английский. Заранее спасибо:3 1. Энди любит читать простые книги или электронные? 2. Во сколько лет Маргарет научилась читать? 3. Памела любит читать книги, не так ли? 4. Памела ед...

Английский язык

Переведите правильно вопросы с русского на английский. Заранее спасибо:3 1. Энди любит читать простые книги или электронные? 2. Во сколько лет Маргарет научилась читать? 3. Памела любит читать книги, не так ли? 4. Памела единственный ребёнок в семье? 5. Энди хорошо читает? 6. Маргарет общительная? 7. Как Памела проводила своё время, когда она была маленькая? 8. Почему ровесники Маргарет не любят читать книги? 9. Почему Энди нравятся электронные книги? 10. Маргарет любит читать книги или проводить время с друзьями?

Автор: Гость