Переведите предложения 1чтобы играть в эту настольную игру, ты должен составить с??ово из отдельных букв. 2Лена не должна писать сочинение сегодня. Она должна будет сделать это завтра. 3Любой водитель должен хорошо знать прав...
Английский язык
Переведите предложения 1чтобы играть в эту настольную игру, ты должен составить с??ово из отдельных букв. 2Лена не должна писать сочинение сегодня. Она должна будет сделать это завтра. 3Любой водитель должен хорошо знать правила дорожного движения. 4Что мы должны принести в школу завтра?- Только ручки и тетради. (срочно надо, пожалуйста помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) to play this Board game, you have to make a word out of individual letters.2) Lena don't have to write an essay today. She would have to do it tomorrow.3) any driver must know the rules of the road.4) What you need to bring to school tomorrow?- Only pens and notebooks.
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