Переведите предложения 1чтобы играть в эту настольную игру, ты должен составить с??ово из отдельных букв. 2Лена не должна писать сочинение сегодня. Она должна будет сделать это завтра. 3Любой водитель должен хорошо знать прав...

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Переведите предложения 1чтобы играть в эту настольную игру, ты должен составить с??ово из отдельных букв. 2Лена не должна писать сочинение сегодня. Она должна будет сделать это завтра. 3Любой водитель должен хорошо знать правила дорожного движения. 4Что мы должны принести в школу завтра?- Только ручки и тетради. (срочно надо, пожалуйста помогите)

Автор: Гость