Переведите предложения ПРАВИЛЬНО! У меня большая комната. Кровать стоит рядом с дверью. Шкаф стоит рядом с кроватью. Диван стоит около стенки. Стол стоит рядом с окном. Мне нравиться моя комната!

Английский язык
Переведите предложения ПРАВИЛЬНО! У меня большая комната. Кровать стоит рядом с дверью. Шкаф стоит рядом с кроватью. Диван стоит около стенки. Стол стоит рядом с окном. Мне нравиться моя комната!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
My room is big. There is a bed near the door. (так проще построить) There is a wardrobe near the bed. There is a sofa near the wall. There is a desk (я думаю, это рабочий стол или парта) near the window. I like my room very much!
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