Переведите предложения ПРАВИЛЬНО! У меня большая комната. Кровать стоит рядом с дверью. Шкаф стоит рядом с кроватью. Диван стоит около стенки. Стол стоит рядом с окном. Мне нравиться моя комната!

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Переведите предложения ПРАВИЛЬНО! У меня большая комната. Кровать стоит рядом с дверью. Шкаф стоит рядом с кроватью. Диван стоит около стенки. Стол стоит рядом с окном. Мне нравиться моя комната!

Автор: Гость