Переведите с русского на англисский. 1. Какая ненастная погода! 2. Вчера я положил сюда деньги. Где они? Я не могу их найти. 3. Мне не нравится эти джинсы. Мне кажется та пара джинсов лучше. 4. Он купил буханку хлеба, пакет...
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Переведите с русского на англисский. 1. Какая ненастная погода! 2. Вчера я положил сюда деньги. Где они? Я не могу их найти. 3. Мне не нравится эти джинсы. Мне кажется та пара джинсов лучше. 4. Он купил буханку хлеба, пакет молока, кусок мыла и тюбик зубной пасты. 5. Информация о ценах очень интересна. 6 Мои часы отстают. 7. Она считает что современная одежда красива и удобна.
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