Переведите сочинение на казахский язык ‼️СРОЧНО‼️ Сегодня я сходила в театр.Б??ло очень интересно! Я сходила на мультфильм со своей семьёй. Был детский мультик. Он назывался Золушка.

Қазақ тiлi

Переведите сочинение на казахский язык ‼️СРОЧНО‼️ Сегодня я сходила в театр.Б??ло очень интересно! Я сходила на мультфильм со своей семьёй. Был детский мультик. Он назывался Золушка.

Автор: Гость