Переведите сочинение на казахский язык ‼️СРОЧНО‼️ Сегодня я сходила в театр.Б??ло очень интересно! Я сходила на мультфильм со своей семьёй. Был детский мультик. Он назывался Золушка.
Қазақ тiлi
Переведите сочинение на казахский язык ‼️СРОЧНО‼️ Сегодня я сходила в театр.Б??ло очень интересно! Я сходила на мультфильм со своей семьёй. Был детский мультик. Он назывался Золушка.
Ответ(ы):
Гость:
Бүгін мен teatr.Bylo өте қызықты барды ! Мен отбасымен мультфильм барды . Балалар мультфильм болды . Ол маған өте қызықты teatr.Bylo барды Zolushka.Segodnya деп аталады ! Мен отбасымен мультфильм барды . Балалар мультфильм болды . Ол Золушка деп
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