Переведите срочно в систему СИ!!! 1200 см(квадратных) 650 см (квадратных) 1840 см (квад??) 67000 мм (квадр) 26500 мм (квадр) 386000 мм (квадр) 8000 дм (кубических) 4500 дм (кубич) 1200 дм (кубич)
Физика
Переведите срочно в систему СИ!!! 1200 см(квадратных) 650 см (квадратных) 1840 см (квад??) 67000 мм (квадр) 26500 мм (квадр) 386000 мм (квадр) 8000 дм (кубических) 4500 дм (кубич) 1200 дм (кубич)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12м^2 6,5м^2 18,4м^2 6,7м^2 2,65м^2 38,6м^2 дицеметры хз
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