Переведите текст на казахский язык:Как хорошо на осенних каникулах!На каникулах я ходила в гости,ходила к бабушке,гуляла,читала книжки разные,вот так и я провела свои каникулы!

Қазақ тiлi

Переведите текст на казахский язык:Как хорошо на осенних каникулах!На каникулах я ходила в гости,ходила к бабушке,гуляла,читала книжки разные,вот так и я провела свои каникулы!

Автор: Гость