Переведите текст на казахский язык:Как хорошо на осенних каникулах!На каникулах я ходила в гости,ходила к бабушке,гуляла,читала книжки разные,вот так и я провела свои каникулы!

Қазақ тiлi
Переведите текст на казахский язык:Как хорошо на осенних каникулах!На каникулах я ходила в гости,ходила к бабушке,гуляла,читала книжки разные,вот так и я провела свои каникулы!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кузгі демалыста өте жақсы. Демалыста мен ажеме қонаққа бардым, кыдырдым, артурлі китап оқыдым. Ослай менин демалысым отти.
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