Переведите текст на казахский язык:Как хорошо на осенних каникулах!На каникулах я ходила в гости,ходила к бабушке,гуляла,читала книжки разные,вот так и я провела свои каникулы!
Қазақ тiлi
Переведите текст на казахский язык:Как хорошо на осенних каникулах!На каникулах я ходила в гости,ходила к бабушке,гуляла,читала книжки разные,вот так и я провела свои каникулы!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кузгі демалыста өте жақсы. Демалыста мен ажеме қонаққа бардым, кыдырдым, артурлі китап оқыдым. Ослай менин демалысым отти.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
1. Откуда мы обычно получаем энергию? 2. Как зависит быстрота нагревания разных тел одинаковой массы от удельной теплоемкости? 3. Что происходит...
Русский язык
Математика