Переведите текст на казахский язык,пожалуйста,без переводчик С переводчиком я с??ма могу Как и все семьи по традиции мы справляем новый год.В этот день вся семья украшает дом,ставит ёлку,готовит вкусную еду.В этот день в 12 ч...

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Переведите текст на казахский язык,пожалуйста,без переводчик С переводчиком я с??ма могу Как и все семьи по традиции мы справляем новый год.В этот день вся семья украшает дом,ставит ёлку,готовит вкусную еду.В этот день в 12 часов,как по традиции мы слушаем поздравления нашего президента и весело празднуем новый год.

Автор: Гость