Переведите текст на казахский язык,пожалуйста,без переводчик С переводчиком я с??ма могу Как и все семьи по традиции мы справляем новый год.В этот день вся семья украшает дом,ставит ёлку,готовит вкусную еду.В этот день в 12 ч...
Қазақ тiлi
Переведите текст на казахский язык,пожалуйста,без переводчик С переводчиком я с??ма могу Как и все семьи по традиции мы справляем новый год.В этот день вся семья украшает дом,ставит ёлку,готовит вкусную еду.В этот день в 12 часов,как по традиции мы слушаем поздравления нашего президента и весело празднуем новый год.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баска отбасылар сиякты дастүр бойынша бызде жана жылды тойлаймыз. бул куні барлық отбасылар уйлерін бещендіріп, шырша орнатып, дамді тағамдар азірлейді. бул куні сагат 12 де дастур бойынша елбасымыздын куттыктау созін тындап, жана жылды кызыкты өткіземіз.
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