ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК. СРОЧНО! У меня нет особого стиля одежды. К примеру осенью я предпочитаю, штаны черного или синего цвета с каким-либо свитером, а также пальто. Зимой мой стиль не меняется. Он такой же, как и...
Қазақ тiлi
ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК. СРОЧНО! У меня нет особого стиля одежды. К примеру осенью я предпочитаю, штаны черного или синего цвета с каким-либо свитером, а также пальто. Зимой мой стиль не меняется. Он такой же, как и осенний. Темные брюки и возможно блузка, но кардиган сверху. Весной, теплеет и можно носить что угодно. Я люблю смешивать стили одевать платья или юбку с кедами. А еще необычные блузки и кофты. Летом, я одеваю шорты и майку. Или возможно джинсы. Моя любимая обувь это - кеды. Но, ношу я их только в сухую погоду. В школе, я обычно хожу в школьной форме. Она у нас единая. синее платье и жакет. Обувь к этому наряду, туфли. Мой стиль не вызывающий. Он обыденный. Но мне лично, он очень нравится.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менде ерекше киім кию стилі жоқ. Мысалға,күз мезгілінде мен қара не көк түсті шалбар мен кеудеше жəне пальто кигенді қалаймын.Қыста менің стилім ауыспайды.Ол күзде қандай болса,қыста да сондай болып қалады.Қара шалбар мен жейде,ал сыртымнан жылы кеудеше.Көктемде күн жылынып,өз қалауынша киіне беруіне болады.Мен стильдерді қосуды ұнатамын:көйлекті кедымен киемін.Сонымен қоса,ерекше жейделер мен кеудешелерді киюді ұнатамын.Менің сүйікті аяқ -киімім -кеды. Бірақ,оны тек құрғақ ауа райында киемін.Мектепте мен көбіне мектеп формасында жүремін.Ол бізде бірыңғай.көк көйлек пен жакет.бұл киім үлгісімен туфли киемін.Менің стилім аса көзге түсер емес.ол қарапайым.бірақ өзіме қатты ұнайды
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