ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК. СРОЧНО! У меня нет особого стиля одежды. К примеру осенью я предпочитаю, штаны черного или синего цвета с каким-либо свитером, а также пальто. Зимой мой стиль не меняется. Он такой же, как и...

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ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК. СРОЧНО! У меня нет особого стиля одежды. К примеру осенью я предпочитаю, штаны черного или синего цвета с каким-либо свитером, а также пальто. Зимой мой стиль не меняется. Он такой же, как и осенний. Темные брюки и возможно блузка, но кардиган сверху. Весной, теплеет и можно носить что угодно. Я люблю смешивать стили одевать платья или юбку с кедами. А еще необычные блузки и кофты. Летом, я одеваю шорты и майку. Или возможно джинсы. Моя любимая обувь это - кеды. Но, ношу я их только в сухую погоду. В школе, я обычно хожу в школьной форме. Она у нас единая. синее платье и жакет. Обувь к этому наряду, туфли. Мой стиль не вызывающий. Он обыденный. Но мне лично, он очень нравится.

Автор: Гость