Переведите текст на румынский плиз , даю за перевод 36 баллов. Этим летом я была в Г??еции . Отдыхала я с родителями и с семьей лучшей подруги . Ехали мы на машине , заняло это около двух суток . Пробыли бы в Греции неделю я ус...
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Переведите текст на румынский плиз , даю за перевод 36 баллов. Этим летом я была в Г??еции . Отдыхала я с родителями и с семьей лучшей подруги . Ехали мы на машине , заняло это около двух суток . Пробыли бы в Греции неделю я успела побывать в различных ресторанах , каталась на подушке по открытому морю и нашла себе много новых друзей. Во время возвращения мы побывали а магазинах Румынии и Болгарии. Мне очень понравилось в Греции.
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