Переведите текст. СРОЧНО!!! I've got Maths in the morning at twenty past nine. After Maths, I've got PE at five past ten. Then I've got a break at quarter to eleven. At quarter past eleven, I've got Geography. Lunch is at te...

Гость: Гость:

У меня урок математики утром в двадцать минут десятого. После математики у меня ЧП на пять десять. Потом у меня перерыв на четверти одиннадцатого. В четверть двенадцатого, у меня География. Обед в десять двенадцать. После обеда у меня нетбол клуб в десять, а затем двадцать пять у меня науки. После школы, я иду в шахматный клуб в двадцать часов четыре минуты.