Переведите текст. СРОЧНО!!! I've got Maths in the morning at twenty past nine. After Maths, I've got PE at five past ten. Then I've got a break at quarter to eleven. At quarter past eleven, I've got Geography. Lunch is at te...
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Переведите текст. СРОЧНО!!! I've got Maths in the morning at twenty past nine. After Maths, I've got PE at five past ten. Then I've got a break at quarter to eleven. At quarter past eleven, I've got Geography. Lunch is at ten past twelve. After lunch l've got netball club at ten to one and then twenty-five past two I've got Scence. After shool, I've got chess club at twenty to four.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня урок математики утром в двадцать минут десятого. После математики у меня ЧП на пять десять. Потом у меня перерыв на четверти одиннадцатого. В четверть двенадцатого, у меня География. Обед в десять двенадцать. После обеда у меня нетбол клуб в десять, а затем двадцать пять у меня науки. После школы, я иду в шахматный клуб в двадцать часов четыре минуты.
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