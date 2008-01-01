Переведите текст: Танцевать-моё хобби. Я хожу на танцы. Я люблю танцевать. Я ходу на танцы 3 раза в неделю. Я хожу на танцы с 6 лет. Я хорошо танцую. Я танцую разные танцы. У меня есть друзья по танцам. У меня лучший учитель п...

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Переведите текст: Танцевать-моё хобби. Я хожу на танцы. Я люблю танцевать. Я ходу на танцы 3 раза в неделю. Я хожу на танцы с 6 лет. Я хорошо танцую. Я танцую разные танцы. У меня есть друзья по танцам. У меня лучший учитель по танцам. Я очень люблю танцевать.

Автор: Гость