Переведите текст: Танцевать-моё хобби. Я хожу на танцы. Я люблю танцевать. Я ходу на танцы 3 раза в неделю. Я хожу на танцы с 6 лет. Я хорошо танцую. Я танцую разные танцы. У меня есть друзья по танцам. У меня лучший учитель п...
Қазақ тiлi
Переведите текст: Танцевать-моё хобби. Я хожу на танцы. Я люблю танцевать. Я ходу на танцы 3 раза в неделю. Я хожу на танцы с 6 лет. Я хорошо танцую. Я танцую разные танцы. У меня есть друзья по танцам. У меня лучший учитель по танцам. Я очень люблю танцевать.
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