Перевернули листы бумаги с изображениями трёх фигур: треугольника, пятиугольника и шестиугольника. Помоги найти лист с изображением треугольника, если известно, что все надписи ложные

Математика
Перевернули листы бумаги с изображениями трёх фигур: треугольника, пятиугольника и шестиугольника. Помоги найти лист с изображением треугольника, если известно, что все надписи ложные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
открываем лист с треугольником, т.к. надпись ложная, то треугольник будет не здесьа будет либо 5 уг.( либо 6.уг), значит там где написано 5 уг. (либо 6 уг.) будет треугольник.
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