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Перевести 30км/ч в метры в минуту
Перевести 30км/ч в метры в минуту
Ответ(ы):
Ответил Гость:
30 км/ч =30000м /60 мин = 500 м/мин
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