Перевести 483 в разные системы счисления: 1) 483 в 10-систему счисления 2)483 в 2-систему 3) 483 в 8-счисления 4)483 из 2 в 8систему счисления 5)483 из 10 в 16 систему счисления 6)483 из 2в 16систему 7)483 из 8...

1. Не дано из какой системы счисления. Если из 10 в 10, то будет 483 2. Не дано из какой системы счисления. Если из 10 в 2, то будет 483 = 2^8 * 1 + 2^7 * 1 + 2^6 * 1 + 2^5 * 1 + 2^4 * 0 + 2^3 * 0 + 2^2 * 0 + 2^1 * 1 + 2^0 * 1 = 111 100 011 3. Не дано из какой системы счисления. Если из 10 в 8, то будет 483 = 8^2 * 7 + 8^1 * 4 + 8^0 * 3 = 743 4. Как знаем, что 483 в двоичной будет 111 100 011, то в восьмеричную будет 743 (делишь число на три части. 7 это 111, 4 это 100, а 3 это 011) 5. Знаем, что 483 в десятичной будет 483, то в шестнадцатеричной будет 1Е3. (не знаю как сделать, но будет так) 6. Ответ такой же как выше. Число 111100011 делим на части по 4 символа. Получаем 0001 1110 0011 (добавляем впереди нули), и по таблице будет 1Е3 7. Нельзя перевести, так как в восьмеричной системе счиления цифры только 0 1 2 3 4 5 6 7. А вот из шестнадцатеричной можно в восьмеричную число 483. Будет 2203. И сама таблица, если ее нет 0) 0000 1) 0001 2) 0010 3) 0011 4) 0100 5) 0101 6) 0110 7) 0111 8) 1000 9) 1001 А) 1010 B) 1011 C) 1100 D) 1101 E) 1110 F) 1111