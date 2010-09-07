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Перевести 72Мб в байты, 85Гб в Кб, 237Кб в биты. Срочно, пожалуйста!!
Перевести 72Мб в байты, 85Гб в Кб, 237Кб в биты. Срочно, пожалуйста!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
72мб-72*1024*1024*8 85*1024*1024 237*1024 решай
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