Перевести 72Мб в байты, 85Гб в Кб, 237Кб в биты. Срочно, пожалуйста!!

Перевести 72Мб в байты, 85Гб в Кб, 237Кб в биты. Срочно, пожалуйста!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
72мб-72*1024*1024*8 85*1024*1024 237*1024 решай
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