Перевести м/с в км\ч 0,5 Перевести м/с в км\ч 3 Перевести м/с в км\ч 10 Перевести м/с в км\ч 15 Помогите пж
Физика
Перевести м/с в км\ч 0,5 Перевести м/с в км\ч 3 Перевести м/с в км\ч 10 Перевести м/с в км\ч 15 Помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10. 8 2) 36 3) 54. 1 м/с = 3.6 км/ч
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