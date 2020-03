Перевести на английский язык , используя модальные глаголы: Мы можем закончить э??у работу сегодня. Я не мог ответить на второй вопрос. Не может быть, чтобы они провалились на экзамене. Неужели она забыла нас? Можно мн...

Гость: Гость:

We might / may finish this work today. ( Типа ты не уверен , закончите вы сегодня работу или нет , 50 на 50 ,однако если ты имеешь ввиду что у них есть такая "возможность" , то и "can" , в неких случаях, подойдёт , но это будет носить такой смысл , типа мы устали , но физически мы можем закончить эту работу сегодня. Но в целом , might / may , первое что приходит в голову , P.S они абсолютно одинаковые если что* ) I couldn't answer to the second question. It cannot be that they have failed the exam ( скажем сразу "провалили экзамен ) Is that so / Is it possible / is it true ? Has she forgotten us ? ( выбирай любое , по другому никак:D ) Can I turn on the light ? Perhaps, she doesn't know your adress. The students must prepare for exams. You aren't allowed to use dictionary on the exam. You ought to do morning exercises. Should I water the flowers ? The door doesn't open at all. You didn't have to learn the text by heart. How dare you ask me that ? We agreed to meet at the station. I'll definitely tell her the whole truth about you.