Перевести на английский язык , используя модальные глаголы: Мы можем закончить э??у работу сегодня. Я не мог ответить на второй вопрос. Не может быть, чтобы они провалились на экзамене. Неужели она забыла нас? Можно мн...

Английский язык

Перевести на английский язык , используя модальные глаголы: Мы можем закончить э??у работу сегодня. Я не мог ответить на второй вопрос. Не может быть, чтобы они провалились на экзамене. Неужели она забыла нас? Можно мне включить свет? Возможно, она не знает твоего адреса. Студенты должны готовиться к экзаменам. На экзамене вам нельзя пользоваться словарём. Вам следовало бы делать утреннюю зарядку. Мне полить цветы? Дверь никак не открывается Вам не нужно было учить текст наизусть. Как ты смеешь спрашивать меня об этом? Мы договорились встретиться на вокзале Я непременно расскажу ей всю правду о вас!

Автор: Гость