Перевести на английский язык , используя модальные глаголы: Мы можем закончить э??у работу сегодня. Я не мог ответить на второй вопрос. Не может быть, чтобы они провалились на экзамене. Неужели она забыла нас? Можно мн...
Английский язык
Перевести на английский язык , используя модальные глаголы: Мы можем закончить э??у работу сегодня. Я не мог ответить на второй вопрос. Не может быть, чтобы они провалились на экзамене. Неужели она забыла нас? Можно мне включить свет? Возможно, она не знает твоего адреса. Студенты должны готовиться к экзаменам. На экзамене вам нельзя пользоваться словарём. Вам следовало бы делать утреннюю зарядку. Мне полить цветы? Дверь никак не открывается Вам не нужно было учить текст наизусть. Как ты смеешь спрашивать меня об этом? Мы договорились встретиться на вокзале Я непременно расскажу ей всю правду о вас!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We might / may finish this work today. ( Типа ты не уверен , закончите вы сегодня работу или нет , 50 на 50 ,однако если ты имеешь ввиду что у них есть такая "возможность" , то и "can" , в неких случаях, подойдёт , но это будет носить такой смысл , типа мы устали , но физически мы можем закончить эту работу сегодня. Но в целом , might / may , первое что приходит в голову , P.S они абсолютно одинаковые если что* ) I couldn't answer to the second question. It cannot be that they have failed the exam ( скажем сразу "провалили экзамен ) Is that so / Is it possible / is it true ? Has she forgotten us ? ( выбирай любое , по другому никак:D ) Can I turn on the light ? Perhaps, she doesn't know your adress. The students must prepare for exams. You aren't allowed to use dictionary on the exam. You ought to do morning exercises. Should I water the flowers ? The door doesn't open at all. You didn't have to learn the text by heart. How dare you ask me that ? We agreed to meet at the station. I'll definitely tell her the whole truth about you.
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