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Перевести на английский есть две замечательные дочки. спасибо
Перевести на английский есть две замечательные дочки. спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
There are two amazing gerls
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