Перевести на английский используя глагол to get 1)он делал успехи в учёбе 2)я сошел с велосипеда у дома 3)она смогла ужиться с ними 4)он вышел наружу из больницы 5)утр ом я поднялся с постели 6)он сбежал с последни...
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Перевести на английский используя глагол to get 1)он делал успехи в учёбе 2)я сошел с велосипеда у дома 3)она смогла ужиться с ними 4)он вышел наружу из больницы 5)утр ом я поднялся с постели 6)он сбежал с последних уроков 7)она преодолела трудности в жизни 8)пора приниматься за дело
Ответ(ы):
Гость:
1) He was getting on well in his studies. 2) I got off the bike hear the house. 3) She managed to get along with them. 4) He got out of the hospital. 5) In the morning, I got up from bed. 6) He got away from the last lesson. 7) She got over difficulties in her life. 8) It is time to get to work.
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