Перевести на английский используя глагол to get 1)он делал успехи в учёбе 2)я сошел с велосипеда у дома 3)она смогла ужиться с ними 4)он вышел наружу из больницы 5)утр ом я поднялся с постели 6)он сбежал с последни...

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Перевести на английский используя глагол to get 1)он делал успехи в учёбе 2)я сошел с велосипеда у дома 3)она смогла ужиться с ними 4)он вышел наружу из больницы 5)утр ом я поднялся с постели 6)он сбежал с последних уроков 7)она преодолела трудности в жизни 8)пора приниматься за дело

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