Перевести на английский Роберт не любит кататься на лыжах
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Перевести на английский Роберт не любит кататься на лыжах
Ответ(ы):
Гость:
Robert does not like to ski
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