Перевести на английский языку Мои рабочие дни очень похожи. Обычно я встаю в 8 часов, умываюсь, делаю зарядку и обязательно завтракаю. Потом собираюсь и еду в институт. Дорога занимает около 30 минут. Чаще всего у ме...

Перевести на английский языку Мои рабочие дни очень похожи. Обычно я встаю в 8 часов, умываюсь, делаю зарядку и обязательно завтракаю. Потом собираюсь и еду в институт. Дорога занимает около 30 минут. Чаще всего у меня 2 или 3 пары. После учебы я еду домой и обедаю. Делаю задания, Если у меня есть свободное время я смотрю фильмы. Но чаще всего гуляю с друзьями. Приходя домой я ужинаю и ложусь спать.