Перевести предложения на английский язык : 1 рассказ уже написан? 2 когда обсуждался этот вопрос? 3 где будут изданы эти статьи? 4 почему за ним послали так поздно? 5 где сейчас строится новый театр? 6 меня попросили ...

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Перевести предложения на английский язык : 1 рассказ уже написан? 2 когда обсуждался этот вопрос? 3 где будут изданы эти статьи? 4 почему за ним послали так поздно? 5 где сейчас строится новый театр? 6 меня попросили сказать вам об этом

Автор: Гость