Перевести предложения на английский язык : 1 рассказ уже написан? 2 когда обсуждался этот вопрос? 3 где будут изданы эти статьи? 4 почему за ним послали так поздно? 5 где сейчас строится новый театр? 6 меня попросили ...

Английский язык
Перевести предложения на английский язык : 1 рассказ уже написан? 2 когда обсуждался этот вопрос? 3 где будут изданы эти статьи? 4 почему за ним послали так поздно? 5 где сейчас строится новый театр? 6 меня попросили сказать вам об этом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 story already written? 2 when discussing this issue? 3 which will be published this article? 4 sent him why so late? 5 is now building a new theater? 6 asked me to tell you about this
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