Перевести предложения с русского на английский: Ты уже вымыл посуду? - Как раз перед твоим приходом я положил её в посудомоечную машину
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Перевести предложения с русского на английский: Ты уже вымыл посуду? - Как раз перед твоим приходом я положил её в посудомоечную машину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
You have already washed dishes? - Just before your arrival I have put it in the dishwasher
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