Перевести предложения с русского на английский: Ты уже вымыл посуду? - Как раз перед твоим приходом я положил её в посудомоечную машину

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Перевести предложения с русского на английский: Ты уже вымыл посуду? - Как раз перед твоим приходом я положил её в посудомоечную машину

Автор: Гость