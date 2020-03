Перевести следующее на английский с использованием соответствующих глаголов, Повелительного наклонения и форм сослагательного наклонения Translate the following into English using proper tenses, Imperative Mood and f...

Перевести следующее на английский с использованием соответствующих глаголов, Повелительного наклонения и форм сослагательного наклонения Translate the following into English using proper tenses, Imperative Mood and forms of Subjunctive Mood данное задание важно не просто перевести через онлайн переводчик, а сделать это с корректным употреблением глаголов в указанной форме! 1. Что сейчас делает твой племянник? – Он работает в саду. 2. Он нашел этот снимок, когда искал какую-то старую книгу. 3. Я еще не говорил с ним об этом. Я не видел его с утра. 4. В это время он всегда занимается, и родственники стараются не мешать ему. 5. На вашем месте я бы не спорил. 6. Он положил книги на стол, выключил свет и вышел из комнаты. 7. Я уверен, что он подпишет все документы. 8. Этого бы не случилось, если бы вы были там. 9. Когда Энтони и Кейт вошли в зал, там собралось уже человек двадцать. 10. Не звоните мне завтра. Я весь день буду заниматься. 11. Гарри пытается починить забор уже несколько часов. 12. Итен чинил машину уже три часа, когда Мэри позвала его обедать. 13. Не будите его. Он не спал уже два дня. 14. Если вы не будете заниматься больше, то вам будет трудно сдавать экзамены. 15. Петр просматривал газеты, в то время как Аня смотрела телепередачу. 16. У него всегда такой вид, как будто он спешит куда-то. 17. Как жаль, что я не принял участия в этой экспедиции; говорят, она была очень интересной. 18. Вы бы чувствовали себя лучше, если бы не ложились спать так поздно. 19. Если бы вы выполнили все предписания врача, вы бы давно выздоровели и работали сейчас вместе с нами. 20. Вы так загорели, как будто провели все лето на юге.