Перевести срочно!!! 13)Моя мама не позволила мне вчера пойти в театр 14)Мои родител?? не позволяют мне оставаться на дискотеке до утра 15)Он собирается работать в этом офисе 16)Сейчас они преглашают друзей на вечеринку 17...

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Перевести срочно!!! 13)Моя мама не позволила мне вчера пойти в театр 14)Мои родител?? не позволяют мне оставаться на дискотеке до утра 15)Он собирается работать в этом офисе 16)Сейчас они преглашают друзей на вечеринку 17)Сейчас они покупают сендвич в Макдональдзе 18)Возьми газеты со стола!!! 19)Наша секретарша очень милая девушка.Её зовут Катя.Она высокая с большими серыми глазами и длинными волосами.Она сидит за столом и работает.Она проверяет документы.Катя проголодалась и сберается пообедать в Макдональдзе.Сегодня вечером она собираеться навестить друзей а в субботу она собираеться купить компьютер и работать дома 20)Это дом наших друзей.Его брата зовут Алекс.Ето красная юбка Люси.Ето жена их начальника

Автор: Гость