ПЕРЕВЕСТИ ТЕКСТ: Его имя Zveruga . Он умеет дышать и плавать под водой. Он не умеет быстро бегать ,потому -что лапы у него только спереди. У него есть крылья которые позволяют ему летать.Он очень сильный,слышит он очень хорошо ...

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ПЕРЕВЕСТИ ТЕКСТ: Его имя Zveruga . Он умеет дышать и плавать под водой. Он не умеет быстро бегать ,потому -что лапы у него только спереди. У него есть крылья которые позволяют ему летать.Он очень сильный,слышит он очень хорошо потомучто у него есть лисьи уши.Он не умеет делать зло потомучто у него чистое сердце.Это мой СУПЕР -ГЕРОЙ. (заранее спасибо ;)

Автор: Гость