ПЕРЕВЕСТИ ТЕКСТ: Его имя Zveruga . Он умеет дышать и плавать под водой. Он не умеет быстро бегать ,потому -что лапы у него только спереди. У него есть крылья которые позволяют ему летать.Он очень сильный,слышит он очень хорошо ...
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ПЕРЕВЕСТИ ТЕКСТ: Его имя Zveruga . Он умеет дышать и плавать под водой. Он не умеет быстро бегать ,потому -что лапы у него только спереди. У него есть крылья которые позволяют ему летать.Он очень сильный,слышит он очень хорошо потомучто у него есть лисьи уши.Он не умеет делать зло потомучто у него чистое сердце.Это мой СУПЕР -ГЕРОЙ. (заранее спасибо ;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
His name is Zveruga. He can breathe and swim under water. He can not run fast, because he has only front paws . He has wings that allow him to fly. He is very strong. He can hear very well because he has a fox's ears. He can not be evil because that he has a pure heart. This is my SUPERHERO.
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