Перевести текст с английского на русский My granny is Emma Brown.She is a nurse.She is a good nurse.Granny is
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Перевести текст с английского на русский My granny is Emma Brown.She is a nurse.She is a good nurse.Granny is
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя бабуся Емма Браун. Вона медсестра. Вона хороша медсестра.
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