Перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта позволяет формула F=1,8C + 32, где С - градусы Цельсия, F - Градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Цельсия соответствует 63 по шкале Фаренгейта?

Математика

Перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта позволяет формула F=1,8C + 32, где С - градусы Цельсия, F - Градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Цельсия соответствует 63 по шкале Фаренгейта?

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