Перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта позволяет формула F=1,8C + 32, где С - градусы Цельсия, F - Градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Цельсия соответствует 63 по шкале Фаренгейта?

Математика
Перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта позволяет формула F=1,8C + 32, где С - градусы Цельсия, F - Градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Цельсия соответствует 63 по шкале Фаренгейта?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63 - 32 = 31  31/1.8 = 17, 22222222222222
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