Перевидите мне пожайлуста текст с рабочей теради 6 класса ваулина стр.7 Тема Моя страна.

Перевидите мне пожайлуста текст с рабочей теради 6 класса ваулина стр.7 Тема Моя страна.

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Дай фото...............
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