Перевидите на английский язык пожалуйста очень надо: 1.Сегодня я буду делать домашнюю работу 2. В этом году я пользовалась цветными ручками 3.Сегодня я буду иметь пятёрку по английскому языку 4. На этой неделе у меня болел ...

Английский язык
Перевидите на английский язык пожалуйста очень надо: 1.Сегодня я буду делать домашнюю работу 2. В этом году я пользовалась цветными ручками 3.Сегодня я буду иметь пятёрку по английскому языку 4. На этой неделе у меня болел живот Только НЕ с переводчика пожалуйста
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Автор: Гость
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