Перевидите пожалуйста БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА 1. Это человеческое сообщество исчезло в ??рошлом веке. 2. Почему ты выбрал этот иностранный язык для изучения? 3. Она никогда не думала о высшем образовании. 4. Студенты ещё не поняли...

Английский язык

Перевидите пожалуйста БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА 1. Это человеческое сообщество исчезло в ??рошлом веке. 2. Почему ты выбрал этот иностранный язык для изучения? 3. Она никогда не думала о высшем образовании. 4. Студенты ещё не поняли, какие полезные навыки им следует развивать. 5. В этом регионе количество меньшинств сократилось несколько десятилетий (decades) назад. 6. Этот человек был разносторонней личностью с детства. 7. Они никогда не обращали внимания на многообразие увлекательных занятий в нашей школе.

Автор: Гость