Перевидите,..,........

Гость: Гость:

Скажи, кто в твоей семье 1) обычно готовит завтрак 2) приготовил завтрак вчера 3) прибирает комнаты/квартиру 4) прибирался вчера 5) провёл много времени в деревне прошлым летом 6) интересуется спортом 7) был заинтересован в животных, когда был ребёнком 8) умел кататься на велосипеде, когда был ребёнком 9) умеет хорошо плавать