Перевидите,..,........

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скажи, кто в твоей семье 1) обычно готовит завтрак 2) приготовил завтрак вчера 3) прибирает комнаты/квартиру 4) прибирался вчера 5) провёл много времени в деревне прошлым летом 6) интересуется спортом 7) был заинтересован в животных, когда был ребёнком 8) умел кататься на велосипеде, когда был ребёнком 9) умеет хорошо плавать
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