Перевидити мой текст пж начало перевела Я расскажу о моей комнате.В моей комнате обои с узорами а пол красный.В моей комнате много игрушек на столе.Еще в моей комнате стоит стол на котором стоит лампа и лежат много книг.В комн...

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Перевидити мой текст пж начало перевела Я расскажу о моей комнате.В моей комнате обои с узорами а пол красный.В моей комнате много игрушек на столе.Еще в моей комнате стоит стол на котором стоит лампа и лежат много книг.В комнатах висят картины.Ещё в моей комнате есть комод и шкаф.Камод забит игрушками,а шкаф одеждой.На комоде я играю в компьютер потому что на столе нету места.Ещё в моей комнате очень-очень много цветов благодаря бабушке.

Автор: Гость